 

Генерал ВСУ Забродский назвал мечтающие о присоединении к России регионы Украины

01.02.2022, 17:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несмотря на нынешнее положение вещей, на Украине наблюдаются пророссийские настроения. Некоторые граждане даже выступают за присоединение к РФ, на днях заявил Михаил Забродский
в эфире украинского телеканала “Эспрессо”, однако без объяснения своей точки зрения.

По словам генерала ВСУ, часть населения не отказалась бы войти в состав Южного федерального округа. Некоторые же поддерживают создание так называемой Новороссии, считает военный. Мол, такие мысли посещают жителей Днепра, Херсона, Харькова и Одессы. “Как раз левобережная часть”, – цитирует Забродского “Царьград”.

Похожее мнение недавно высказывал бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк. Он считает, что, если Россия признает ДНР и ЛНР, Украина вполне может потерять несколько регионов. Отделиться захотят жители Одессы, Харькова и Херсона, говорил военный.

Ранее директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе Россия может признать независимость ДНР и ЛНР. По мнению политолога, Москва уже близка к такому шагу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Почему в России после ухода человека из жизни в доме закрывают зеркала (и как церковь относится к этому обычаю)

06.02 / Отец Ольги Бузовой призвал Даву помириться с его дочерью

16.12 / Садальский осудил возрастных артисток за рассказы о романах в юности

09.06 / Российскую музыкальную премию “MTV Russian Music Awards” проверят на предмет “гей-пропаганды”

25.08 / В Омске продавцы магазина заставили подростка надеть на голову пакет

30.09 / Мнение: Дружелюбный офис Сбера, навязанные банковские услуги и польза от видеоигр

24.01 / Дочь Заворотнюк рассказала о депрессиях и возможном путешествии

26.04 / Клиенты Сбербанка будут получать баллы социального рейтинга вместо кэшбека

05.06 / Обнаружены археологические доказательства существования библейского патриарха Авраама

25.06 / Мнение: Шоу “Парад Победы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика