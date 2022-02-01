Генерал ВСУ Забродский назвал мечтающие о присоединении к России регионы Украины

Несмотря на нынешнее положение вещей, на Украине наблюдаются пророссийские настроения. Некоторые граждане даже выступают за присоединение к РФ, на днях заявил Михаил Забродский

в эфире украинского телеканала “Эспрессо”, однако без объяснения своей точки зрения.

По словам генерала ВСУ, часть населения не отказалась бы войти в состав Южного федерального округа. Некоторые же поддерживают создание так называемой Новороссии, считает военный. Мол, такие мысли посещают жителей Днепра, Херсона, Харькова и Одессы. “Как раз левобережная часть”, – цитирует Забродского “Царьград”.

Похожее мнение недавно высказывал бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк. Он считает, что, если Россия признает ДНР и ЛНР, Украина вполне может потерять несколько регионов. Отделиться захотят жители Одессы, Харькова и Херсона, говорил военный.

Ранее директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе Россия может признать независимость ДНР и ЛНР. По мнению политолога, Москва уже близка к такому шагу.