Новый подвид “Омикрона” оказался еще более заразным – исследование

Исследование провели ученые из датского отраслевого научно-исследовательского института “Statens Serum Institut” (SSI), Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Технического университета Дании.

“Если вы испытали влияние субварианта BA.2 штамма “Омикрон” в вашем домохозяйстве, то имеете 39%-ную вероятность заражения в течение семи дней. Если вы испытали влияние BA.1, вероятность составляет 29%”, – отметил ведущий автор исследования Фредерик Плеснер.

Это означает, что BA.2 приблизительно на 33% более заразен, чем BA.1, добавил он.

Случаи подварианта BA.2 зарегистрированы также в США, Великобритании, Швеции и Норвегии, однако гораздо меньше, чем в Дании, где на этот субвариант приходится примерно 82% случаев.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм “Омикрон” становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель “Омикроном” может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”.

В Украине первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны. 31 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что штамм “Омикрон” в Украине обнаружили уже в 20 регионах.

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