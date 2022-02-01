Верховная Рада не поддержала выход Украины из протокола СНГ о проведении совместных антитеррористических мероприятий

За соответствующий законопроект №0064 проголосовали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года “О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ”. Оно было введено в действие указом президента от 19 мая 2018 года.

“Принятие проекта акта создаст дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины как самодостаточного государства”, – говорится в пояснительной записке.

Контекст:

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

СНГ был создан в декабре 1991 года.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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