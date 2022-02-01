На вес ребенка больше влияет образ жизни матери, чем ее ИМТ



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Есть исследования о том, что более высокий индекс массы тела (ИМТ) матери до или во время беременности связан с более высоким ИМТ у детей. Ученые решили выяснить, в какой степени вес женщины влияет на развитие ожирения у ребенка, или это больше обусловлено факторами окружающей среды и образа жизни после зачатия и рождения.

Исследователи из Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона обнаружили, что высокий ИМТ матери до беременности и во время нее не является основной причиной ожирения у ребенка. Лишний вес гораздо чаще становится результатом определенного образа жизни.

Для оценки индекса массы тела (ИМТ) используется классификация, принятая ВОЗ и включающая в себя четыре уровня: ИМТ <18,5 кг/м 2 — недостаточная масса тела, ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м 2 — нормальная масса тела, ИМТ 25 – 29,9 кг/м 2 — избыточная масса тела, ИМТ > 30 кг/м 2 — ожирение.

В работе использовались данные двух лонгитюдных исследований: «Дети 90-х годов», проведенного в Бристольском университете, и «Рожденные в Брэдфорде», проведенного в Брэдфордских учебных больницах NHS Foundation.

У участников обоих исследований был изучен вес при рождении и ИМТ в возрасте 1 и 4 года. А затем у участников «Дети 90-х» был измерен ИМТ в возрасте 10 и 15 лет.

Эксперты обнаружили умеренную причинно-следственную связь между ИМТ матери и весом ребенка при рождении, но в большинстве старших возрастных групп такой связи выявлено не было.

«Мы обнаружили, что полнота женщины в начале беременности не является серьезной причиной ожирения в подростковом возрасте у ее ребенка. Для предотвращения ожирения необходимо поддерживать женщин и мужчин всех возрастов в поддержании здорового веса. Недостаточно просто сосредоточиться на беременных», — подчеркнул автор исследования Том Бонд.

Но при этом ученые уверены, что материнское ожирение вызывает и другие проблемы со здоровьем, помимо ожирения у потомства — и у женщин, и у младенцев. Кроме того, по данным ВОЗ, ожирение до и после зачатия повышает риск осложнений во время беременности. Поэтому в любом случае будущих матерей следует поощрять и поддерживать в поддержании здорового веса.

Ожирение до и после зачатия повышает риск осложнений, связанных с беременностью. Избыточная масса тела и ожирение до беременности повышают риск возникновения у женщины артериальной гипертензии и гестационного диабета во время беременности с соответственно негативными последствиями для здоровья в дальнейшем, а также являются непосредственной причиной макросомии, которая может изменить метаболизм глюкозы и липидов у ребенка и вызвать гипертензию.

ВОЗ считает, что здоровая диета во время беременности содержит достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Все эти вещества должны получаться из разнообразных продуктов — из мяса, рыбы, зеленых и оранжевых овощей, бобовых, орехов, фруктов, молочных и кисломолочных продуктов.