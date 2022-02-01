 

Мессенджер Telegram получил новые видеостикеры

01.02.2022, 17:12, Новости дня
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Как стало известно, для мессенджера Telegram, весьма популярного среди наших соотечественников, вышли интересные обновления. Отметим, что они касаются как тех устройств, что работают на операционной системе Android, так и iOS.

Разработчик сообщает, что внес в ПО ряд улучшений. Одновременно были исправлены выявленные ошибки и устранены некоторые уязвимости.

Однако обычные пользователи наверняка заметят изменения по другим признакам. В частности, в Telegram появились новые анимированные стикеры. Кстати, создавать их могут и сами пользователи. Если ранее для этого требовалась достаточно хорошая подготовка, то теперь процесс стал гораздо проще, говорят эксперты.



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