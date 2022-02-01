Мессенджер Telegram получил новые видеостикеры

Как стало известно, для мессенджера Telegram, весьма популярного среди наших соотечественников, вышли интересные обновления. Отметим, что они касаются как тех устройств, что работают на операционной системе Android, так и iOS.

Разработчик сообщает, что внес в ПО ряд улучшений. Одновременно были исправлены выявленные ошибки и устранены некоторые уязвимости.

Однако обычные пользователи наверняка заметят изменения по другим признакам. В частности, в Telegram появились новые анимированные стикеры. Кстати, создавать их могут и сами пользователи. Если ранее для этого требовалась достаточно хорошая подготовка, то теперь процесс стал гораздо проще, говорят эксперты.