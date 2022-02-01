 

Google лишит мессенджер WhatsApp бездонного хранилища для резервных копий

01.02.2022, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сети начали ходить слухи, что компания Google решила ограничить ресурсы для популярного мессенджера WhatsApp. Ранее было заключено соглашение, по которому последний получил безлимитные возможности для хранения резервных копий каждого пользователя.

Теперь эксперты утверждают, что ситуация вскоре может измениться. Дело в том, что Google Диск начнет учитывать резервные копии, как и другие файлы. А Диск, как известно, не является безлимитным хранилищем.

Таким образом, с определенного момента пользователи WhatsApp, чтобы сохранить резервную копию своих чатов, должен будет сначала убедиться, достаточно и для него оставлено места на Google Диске. Проблема в том, что у многих такие резервные копии занимают очень много места.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

10.11 / Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ

06.04 / Американцы продемонстрировали космоплан для туристических полетов

28.08 / От COVID-19 в мире умерло более 830 тыс. человек

25.06 / Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева

10.08 / Минэнерго спрогнозировало позицию РФ на нефтяном рынке до 2040 года

27.06 / Россияне назвали отложенную на летний отдых сумму

03.10 / В РФ выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

23.01 / Названа дата передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика