Google лишит мессенджер WhatsApp бездонного хранилища для резервных копий

В сети начали ходить слухи, что компания Google решила ограничить ресурсы для популярного мессенджера WhatsApp. Ранее было заключено соглашение, по которому последний получил безлимитные возможности для хранения резервных копий каждого пользователя.

Теперь эксперты утверждают, что ситуация вскоре может измениться. Дело в том, что Google Диск начнет учитывать резервные копии, как и другие файлы. А Диск, как известно, не является безлимитным хранилищем.

Таким образом, с определенного момента пользователи WhatsApp, чтобы сохранить резервную копию своих чатов, должен будет сначала убедиться, достаточно и для него оставлено места на Google Диске. Проблема в том, что у многих такие резервные копии занимают очень много места.