 

В США нашли разницу между мифическим и настоящим Путиным

01.02.2022, 17:07, Новости дня
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СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, такое мнение высказал в статье в журнале The Nation политолог Анатоль Ливен.

В своей статье Ливен сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами, в результате он сделал вывод, что образ состоит из взаимоисключающих черт, информирует РИА «Новости».

«Чудовище «Путин» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», – пишет Ливен.

Автор подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.

«Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением РФ на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы», – сообщил Ливен.

Политолог назвал стремление Путина оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения.

Кроме того, эксперт указал в своей статье, что именно украинская сторона не соблюдает «Минские соглашения», а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров.

«Сейчас только мифологический «Путин» пошел бы на Киев и в центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует», – заключил эксперт.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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