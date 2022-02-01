Следователи начали проверку после падения глыбы льда на детей в Подмосковье

Подмосковные следователи начали проверку после падения льда, из-за чего пострадала женщина и двое детей, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Следователи ГСУСК РФ по Московской области уже выехали на место, организовано проведение доследственной проверки», – передает слова Врадий РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в подмосковной Балашихе. Все трое, в том числе двое детей, попали в больницу.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, который помог женщине и вызвал скорую помощь.