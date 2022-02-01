 

Отец Рианны отреагировал на беременность дочери: “Она будет хорошей мамой”

01.02.2022, 16:58, Разное
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Вчера Рианна и A$AP Rocky рассказали всему миру, что скоро станут родителями. Влюбленные опубликовали совместные кадры из стрит-съемки известного звездного фотографа, на которых видно уже большой живот певицы. Спустя несколько часов после взрыва этой информационной бомбы в сети появилось эксклюзивное интервью с 68-летним отцом Рианны. Корреспонденты Page Six связались с Рональдом Фенти и спросили, как он отреагировал на новость о беременности известной дочери.

Я в восторге! Я так счастлив, что прыгал от радости. Я до сих пор очень взволнован. Рианна всегда говорила, что хочет детей и любит их. Она всегда заботится о своих племянниках, детях своих двоюродных братьев… Она будет хорошей мамой, – сказал мужчина.

Рональд добавил, что дочь рассказала ему о беременности за день до публикации тех самых снимков:

Она сообщила мне эту новость прошлой ночью и прислала несколько фотографий. Я на седьмом небе от счастья. Моя дочь невероятно красивая как снаружи, так и внутри. Вся наша семья очень счастлива и ждет, когда малыш появится на свет.

Репортеры напомнили, что Рианна познакомила отца с избранником в декабре 2020 года, когда показывала рэперу свою родину – остров Барбадос. Тогда Рональд Фенти назвал его “очень крутым парнем” и сказал, что он ему нравится.

Родители Рианны, 2014 год

Судя по таким теплым словам, сейчас отец и дочь временно закопали топор войны. Много лет между ними были напряженные отношения. В начале 2019 года певица подала на него в суд за использование их фамилии Фенти для продвижения его компании Fenty Entertainment (это агентство по поиску талантов). Дело в том, что чуть раньше Рианна создала косметическую компанию Fenty Beauty. И хотя в основе названий брендов указана их общая фамилия, Рианна считает, что именно она сделала ее всемирно известной.

Певица утверждала, что Рональд в корыстных целях использовал их фамилию и пытался заработать на ней, часто называясь ее официальным представителем. Рианна потребовала через суд запретить отцу использовать их фамилию в названии бренда и возместить ей моральный ущерб. Однако в сентябре прошлого года певица отозвала иск, а ее адвокаты сообщили, что проблема была урегулирована в частном порядке.

Но и раньше дочь не жаловала отца: в ранних интервью Рианна признавалась, что у Рональда Фенти есть алкогольная и наркотическая зависимости, а в детстве он поднимал руку на нее и ее мать.



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