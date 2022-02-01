 

Мать короля Нидерландов Виллема-Александра празднует день рождения

01.02.2022, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера, 31 января, свой день рождения отпраздновала принцесса Нидерландов Беатрикс. Матери правящего короля Виллема-Александра, которая отреклась от престола в 2013 году в пользу сына, исполнилось 84 года. Поздравления с днем рождения появились в официальном аккаунте королевского дома в Instagram под портретом Ее Королевского Высочества. 

Мать нынешнего короля Нидерландов, Беатрикс Вильгельмина Армгард, дочь королевы Нидерландов Юлианы и принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского, родилась 31 января 1938 года во дворце Сустдейк в Барне. Войну Ее Величество с детьми, в том числе с Беатрикс, провела в Канаде, а 2 августа 1945 монархи вернулись на родину. 

10 марта 1966 года принцесса Беатрикс, которая стала также доктором юридических наук, вышла замуж за немецкого аристократа Клауса фон Амсберга, дипломата из Министерства иностранных дел Германии. И хотя сначала голландцы протестовали против мужа немецкого происхождения, со временем принц Клаус стал одним из самых любимых и популярных членов голландской монархии. 

Принцесса Беатрикс

Беатрикс взошла на голландский престол после отречения матери, королевы Юлианы, 30 апреля 1980 года, и стала третьей подряд королевой Голландии в истории королевства, начиная с 1890 года. В свою очередь королева Беатрикс также сложила с себя королевские полномочия, отрекшись от престола в пользу сына – тогда ее принца Виллема-Александра – 30 апреля 2013 года. 

У королевы Беатрикс и ее мужа принца Клауса родилось трое сыновей – Виллем-Александр, Фризо (погиб в 2013 году) и Константин, а также семь внучек и один внук: это дети короля и королевы Максимы – Катарина-Амалия, получившая бабушкино имя в качестве второго (она недавно отметила совершеннолетие), Алексия, Ариана; дети принца Константина и принцессы Лорентин, которые носят графский титул – Элоиза, Клаус-Казимир, Леонора; а также дети принца Фризо и графини Мейбл – Луана Эмма и Йоханна Зария. 

Принцесса Беатрикс часто сопровождает нынешнего короля на важных праздничных церемониях и важных мероприятиях, например, на концерте в честь 50-летнего юбилея Ее Величества королевы Максимы в мае 2021 года.

Король Нидерландов Виллем-Александр и его мать, принцесса Беатрикс, ноябрь 2021 годаКороль Нидерландов с семьей и матерью, май 2021 год



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Ученые: Морщинистый горох может снизить риск развития диабета второго типа

22.07 / Личное: Девушки из джакузи

01.10 / Компания Amazon представила технологию для оплаты сканированием ладони

31.01 / От канцерогенной пыли в сидении автомобиля не спасёт даже уборка — исследование

03.02 / Ученые заявили об опасности пищи из микроволновки

03.10 / Мнение: Курсантам пришлось подождать

11.10 / В Минске протестующих разогнали гранатами

01.11 / Мнение: “Уходим вертикально”

07.05 / В Госдуме предложили сделать платными все зарубежные сайты

05.05 / Флагманский смартфон Huawei P50 Pro показали на фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика