Мать короля Нидерландов Виллема-Александра празднует день рождения

Вчера, 31 января, свой день рождения отпраздновала принцесса Нидерландов Беатрикс. Матери правящего короля Виллема-Александра, которая отреклась от престола в 2013 году в пользу сына, исполнилось 84 года. Поздравления с днем рождения появились в официальном аккаунте королевского дома в Instagram под портретом Ее Королевского Высочества.

Мать нынешнего короля Нидерландов, Беатрикс Вильгельмина Армгард, дочь королевы Нидерландов Юлианы и принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского, родилась 31 января 1938 года во дворце Сустдейк в Барне. Войну Ее Величество с детьми, в том числе с Беатрикс, провела в Канаде, а 2 августа 1945 монархи вернулись на родину.

10 марта 1966 года принцесса Беатрикс, которая стала также доктором юридических наук, вышла замуж за немецкого аристократа Клауса фон Амсберга, дипломата из Министерства иностранных дел Германии. И хотя сначала голландцы протестовали против мужа немецкого происхождения, со временем принц Клаус стал одним из самых любимых и популярных членов голландской монархии.

Принцесса Беатрикс

Беатрикс взошла на голландский престол после отречения матери, королевы Юлианы, 30 апреля 1980 года, и стала третьей подряд королевой Голландии в истории королевства, начиная с 1890 года. В свою очередь королева Беатрикс также сложила с себя королевские полномочия, отрекшись от престола в пользу сына – тогда ее принца Виллема-Александра – 30 апреля 2013 года.

У королевы Беатрикс и ее мужа принца Клауса родилось трое сыновей – Виллем-Александр, Фризо (погиб в 2013 году) и Константин, а также семь внучек и один внук: это дети короля и королевы Максимы – Катарина-Амалия, получившая бабушкино имя в качестве второго (она недавно отметила совершеннолетие), Алексия, Ариана; дети принца Константина и принцессы Лорентин, которые носят графский титул – Элоиза, Клаус-Казимир, Леонора; а также дети принца Фризо и графини Мейбл – Луана Эмма и Йоханна Зария.

Принцесса Беатрикс часто сопровождает нынешнего короля на важных праздничных церемониях и важных мероприятиях, например, на концерте в честь 50-летнего юбилея Ее Величества королевы Максимы в мае 2021 года.

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