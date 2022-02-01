Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу

За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 11 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Свыше тысячи заболеваний было выявлено в Красногорске и Раменском округе – 1110 и 1054 случаев соответственно. В тройку антилидеров также попал Одинцовский округ, где ковид подхватили 954 человек. Помимо них в число округов с самой тяжелой ситуацией попали Ленинский, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.