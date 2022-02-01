 

Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу

01.02.2022, 16:54, Разное
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За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 11 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Свыше тысячи заболеваний было выявлено в Красногорске и Раменском округе – 1110 и 1054 случаев соответственно. В тройку антилидеров также попал Одинцовский округ, где ковид подхватили 954 человек. Помимо них в число округов с самой тяжелой ситуацией попали Ленинский, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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