Число операторов службы 122 в Москве увеличено в три раза

На фоне распространения штамма коронавируса “омикрон” также в четыре раза увеличено число каналов – с пяти до 21 тысячи. Теперь москвичи смогут быстрее дозвониться до службы 122 и оперативно получить помощь.

Первым делом ситуацию у звонящего выясняет голосовой помощник. Информация передается оператору, который регистрирует вызов врача или передает звонок в скорую.

При высокой нагрузке на линию человек может не дождаться ответа специалиста. После завершения пиковых часов операторы всегда перезванивают. Система сама найдет неотвеченный звонок и автоматически добавит в базу для обзвона.

За последнюю неделю операторы перезвонили 25 тысяч раз. А с декабря 2020 года совершено более 152 тысячи звонков тем, кто не дождался ответа.

Вызовы на 122 обрабатывают как специалисты, так и виртуальный помощник. Он может записать на прием к врачу, отменить или перенести запись, проконсультировать по вопросам вакцинации и прочее.

Единая медицинская справочная служба начала работать в октябре 2019 года. Она функционирует на базе общегородского московского контакт-центра.

Напомним, что горожане с симптомами ОРВИ могут получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный. Если необходима очная консультация, можно обратиться в ближайшую поликлинику к дежурному врачу без предварительной записи и звонка или записаться через приложение или сайт “ЕМИАС.ИНФО” или портал mos.ru.