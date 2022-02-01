Подозреваемый во взяточничестве нардеп от “Слуги народа” Кузьминых игнорирует повестки – НАБУ

В НАБУ отметили, что депутат проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля и не явился в правоохранительные органы.

“В то же время, 31 января 2022 года, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, ч. 1 ст. 139 Уголовно-процессуального кодекса Украины возлагает обязанность сообщать причины неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование”, – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что уважительной причиной неприбытия в правоохранительные органы по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения в больнице не является уважительной причиной неприбытия.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). 28 января НАБУ сообщило о разоблачении нардепа “на горячем” – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также Сергей Кузьминых – младший брат АТОшника Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками, пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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