 

В Раде создали временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствующих временной оккупации Крыма РФ

01.02.2022, 16:52, Новости дня
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За соответствующий проект постановления №4657 проголосовали 229 народных депутатов. Ни одного голоса за создание ВСК не дали фракции “Европейская солидарность” и “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ).

Прямую трансляцию первого заседания седьмой сессии IX созыва парламента вел телеканал “Рада” в YouTube.

Главой ВСК избрали нардепа от “Слуги народа” Игоря Копытина, заместителем – Григория Немырю из “Батьківщини”.

Кроме того, в состав ВСК вошли семеро нардепов от “Слуги народа” (Елизавета Богуцкая, Андрей Задорожный, Юрий Здебский, Евгения Кравчук, Людмила Марченко, Валерий Стернийчук, Сергей Швец), а также Олег Волошин от ОПЗЖ.

Согласно текста пояснительной записки к документу, ВСК проверит сведения о фактах и лицах, приведших к временной оккупации Крыма, а также ход расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших аннексии полуострова.

Кроме того, в числе основных задач ВСК – инициирование вопроса о привлечении виновных во временной оккупации лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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