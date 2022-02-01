Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии – “Оператор ГТС Украины”

“Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита”, – пояснил он.

По словам Макогона, открытие нового направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159135365184081

Контекст:

Импорт природного газа в Украину в 2021 году составил 2,6 млрд м³ – в шесть раз меньше, чем в 2020 году. Об этом 4 января сообщил сайт ОГТСУ. Поставки в Украину производились преимущественно виртуальным реверсом (89%). Главным экспортером газа стала Венгрия, из которой в Украину поступило более 1,5 млрд м³ (-64% по сравнению с 2020 годом), поставки из Словакии составили 285,3 млн м³ (-97%), из Польши – 78,6 млн м³ (-95%).

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