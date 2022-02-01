 

Сбербанк заморозит валютные вклады населения в ответ на санкции

01.02.2022, 16:51, Разное
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В ответ на санкции против РФ в Великобритании по блокировке счетов олигархов Сбербанк подготовил ответный пакет мер для удара по финансовой системе США и Евросоюза, а именно заморозка валютных счетов и вкладов населения.

«Это исключительно ответная мера, которая позволит очистить страну от иностранной валюты без вреда для населения – самым простым способом, а именно сделать ее неплатежеспособной, большие валютные резервы США и Евросоюза будут просто одномоментно выведены их обращения, и страны, которые зависят от данных валют понесут колоссальные потери ликвидности своих валют», – сообщили в пресс-службе организации и подробно рассказали о трех шагах реализации антисанкций.

Первым шагом для реализации ответных мер Сбербанк в настоящий момент уже изъял валюту из банкоматов и терминалов.Следующим шагом для граждан, планирующих выезжать из страны, и нуждающихся в валюте, станет акция «Справедливый курс», когда валютные сбережения, выдаваемые в чистой зоне государственной границы при ее пересечении будут обменены пограничниками в соответствии с курсами Госбанка СССР, которые устанавливает Центробанк России, и публикует на своем сайте.

Третьим шагом ответных санкций невостребованные или не обмененные по «справедливому курсу» валютные сбережения будут списаны в доход банка как благотворительное пожертвование для обеспечения мер по импортозамещению.

В Госдуме инициативу организации оценили положительно, напомнив, что подобная практика уже была реализована в позднем СССР, население восприняло ее с воодушевлением и с радостью рассталось со своими накоплениями в Сбербанке для нужд государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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