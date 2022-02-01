 

Подвид омикрона BA.2 более заразен, но привитые люди распространяют его меньше

01.02.2022, 16:46, Разное
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Научная работа специалистов Копенгагенского университета и Управления статистики Дании еще не прошла экспертную оценку и опубликована в виде препринта. Чтобы оценить свойства подвида BA.2, который стал доминирующим в Дании, ученые проанализировали случаи заражения в более чем 8,5 тысячи домохозяйств с декабря по январь 2022 года.

Результаты подтвердили опасения эпидемиологов о том, что новый подвид обладает беспрецедентной скоростью распространения: по оценкам исследователей BA.2 примерно на 33% более заразен по сравнению с ВА.1.

«Если вы подверглись воздействию BA.2 в своей семье, вероятность заражения в течение семи дней достигает 39%. Риск заражения при воздействии ВA.1 составляет 29%», — сообщили авторы исследования.

Кроме того, новый подвид обладает повышенным свойством уклонения от нейтрализующих антител, поэтому риск инфицирования очень высокий в том числе у людей, которые ранее перенесли коронавирус и получили вакцину. 

Омикрон: симптомы и лечение

Разбираемся, чем новый вариант коронавируса отличается от предыдущих и насколько он опасен. 

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Но есть и хорошие новости: полностью привитые и заразившиеся пациенты с меньшей вероятностью передадут инфекцию другим. У привитых людей при заражении подвидом ВА.2 вирусная нагрузка в среднем ниже по сравнению с невакцинированными, объяснили ученые. Самые низкие показатели распространения инфекции были у пациентов, получивших бустерную дозу вакцины (ревакцинацию).

«Это указывает на то, что после прорывной инфекции прививка защищает от дальнейшей передачи вируса, причем в большей степени для BA.2, чем для BA.1», — отметили авторы исследования.

Ученые сообщили также, что они не нашли никаких доказательств тому, что новый подвид опаснее для пациентов по сравнению с «оригинальным» омикрон-вариантом — показатели госпитализации для BA.2 и BA.1 были сопоставимы.



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