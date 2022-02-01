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Саксо-банк брокер: обзор торговой площадки

01.02.2022, 16:52, Рекомендуем
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Крупным инвесторам, выбирающим проверенного брокера для торговли на рынке Форекс, эксперты советуют обратить внимание на Saxo Bank, который является одной из старейших площадок.

Саксо банк брокер отзывы имеет разные, но положительных больше. Он работает в этой сфере финансовых услуг с 1992 года. На сегодняшний день он оказывает услуги трейдерам из 170 стран. Платформа отличается высокой технологичностью и качественным сервисом, который был отмечен большим количеством наград международного уровня. В 2017 году по версии FX Week e-FX Awards платформа была названа лучшей.

Достоинства и недостатки Саксо Банк

Это одна из старейших платформ, оказывающая услуги трейдерам, торгующим на рынке Форекс. У нее имеется официальная лицензия. Здесь предоставляются самые лучшие условия для опытных трейдеров, которые больше года занимаются спекулятивными продажами. Платформа предлагает свыше 40 тыс. инструментов, с помощью которых можно вести активный и пассивный трейдинг. Начинающим инвесторам со значительными суммами здесь предоставляется возможность получить услуги профессионального управления готовыми долгосрочными портфелями.

К недостаткам этой платформы эксперты относят:

  • отсутствие микро счетов;
  • высокую стоимость минимального депозита в размере 10 тыс. долларов;
  • ограниченное количество способов пополнения счета и выведения денежных средств;
  • недоступность для граждан стран СНГ алгоритмичных торгов;
  • отсутствие онлайн-чата.

В целом платформа ориентируется на профессиональных трейдеров и крупных инвесторов, которые могут вкладывать значительные средства на рынке Форекс. Эта площадка не подойдет для резидентов стран постсоветского пространства и начинающих инвесторов с минимальным капиталом. Им нужно изучить независимые обзоры экспертов, в которых представлены лучшие Форекс брокеры 2022 года. Новичкам, имеющим солидные суммы и второе зарубежное гражданство, здесь можно разместить свои капиталы, выбрав готовые портфели, которыми будут управлять опытные трейдеры.

Как начать работать на Saxo Bank

Трейдеру, который хочет открыть на этой платформе депозитный счет, потребуется подобрать подходящие условия работы, выбрав тип счета, исходя из размера спреда и размера депозита. Перед тем как вложить свои деньги, следует опробовать платформу с помощью работы на демо-счете.

Следует учитывать, что тем клиентам, которые 3 месяца подряд будут стабильно увеличивать торговые обороты и размер своего депозита, компания предложит индивидуальные условия сотрудничества.




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