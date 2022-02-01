 

Литве из-за запрета на белорусскую соль для дорог пришлось заплатить за нее тройную цену

01.02.2022, 16:32, Новости дня
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Введенный правительством Литвы запрет на приобретение белорусской соли для дорог, которая используется в зимнее время года, привел к тому, что муниципалитеты вынуждены покупать ее втридорога, сообщил мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

«Политически-нейтральную» соль теперь везут из Египта. Заморская продукция обходится в 150 евро за тонну. Белорусская стоила 56 евро. В масштабах государства придется дополнительно израсходовать миллионы евро», – приводятся его слова в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее в Литве придумали план по «независимости» от российского газа. Так, министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод.



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