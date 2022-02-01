Депутат: В РФ уже можно говорить о введении сокращенной рабочей недели

Опыт других стран показывает, что при сокращенной рабочей неделе производительность работника выше, нежели при полной «пятидневке», потому что человек меньше устает, рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя готовность большинства россиян перейти на «четырехдневку».

Сервис «Работа.ру» провел опрос, согласно которому абсолютное большинство россиян (78 % респондентов) положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю, передают РИА «Новости». При этом готовность своей компании к подобному графику 47 % опрошенных оценили отрицательно, однако 21 % участников отметил, что такой переход вполне реален, но для этого нужно более полугода, 15 % убеждены, что потребуется только несколько месяцев, а 11 % оценили переход в несколько недель. 6 % респондентов заявили о полной готовности компании перейти на «четырехдневку».

«Мы подробно изучали информацию о международном опыте. И как показывает практика, многие европейские страны уже перешли на сокращенный режим рабочей недели. Не на четырехдневную рабочую неделю, но на сокращение продолжительности работы. Сегодня только Россия, несколько стран постсоветского пространства, а также в основном азиатские страны работают 40 и более часов в неделю», – говорит Бессараб.

Она рассказывает, что в Китае работают более 48 часов в неделю, в Японии – более 60. Европейские же страны идут по сокращению продолжительности рабочей недели. Например, в Нидерландах работают 32 часа, во Франции – 35, в Германии и большинстве других стран – 36.

«Это дает результат на долголетие. То есть, вопросы качества и продолжительности жизни напрямую зависят от степени усталости человека. Если мы трудимся не покладая рук, не отдыхая, то, конечно, загоняем себя. Если мы трудимся ответственно, с полной отдачей, но даем себе отдыхать, то живем качественнее и дольше», – подчеркивает собеседница.

Кроме того, продолжает депутат, подобный опыт также был у Исландии: в течение двух лет проводился эксперимент с переходом на 36-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы с теми работодателями, которые согласились добровольно в нем участвовать. В результате исследователи выявили, что производительность труда не только не ухудшилась, но и увеличилась, поскольку работники, понимая, что могут уйти раньше, старались не отвлекаться на мелочи (не пили лишний раз кофе или чай, не общались без повода с коллегами и так далее). После этого альтинг (парламент Исландии) принял решение об официальном переходе на 36-часовую рабочую неделю.

«Я думаю, что это хороший опыт, который нужно применять в Российской Федерации. Затрудняюсь сейчас говорить о четырехдневной рабочей неделе, потому что такого опыта в мировом сообществе пока нет, но вот о сокращенной продолжительности – 36-часовой рабочей неделе – говорить можно. Более того, у нас отдельные категории медиков работают 39-часовую рабочую неделю в России, а женщины на селе и работники вредных или опасных производств – 36-часовую рабочую неделю. Это тот опыт, который показывает, что действительно производительность труда не падает», – объясняет Бессараб.

Однако у данного изменения могут быть и негативные последствия, замечает эксперт. В случае с посменным графиком работы, когда производство предусматривает круглосуточную работу, потребуется привлечение либо тех же самых работников со сверхурочной оплатой труда, либо нового персонала, что несет в себе дополнительные затраты компании.

«Что касается офисных работников, то, как показала практика в том числе удаленной работы, работодатели уже не против применения таких сокращений продолжительности. Некоторые работодатели уже сегодня самостоятельно переходят на сокращенный график рабочего времени, чтобы их работники, особенно в период пандемии, успели уехать домой не в час пик, не создавая лишней нагрузки на транспорт», – делится депутат.

Кроме того, она не считает, что при введении подобного режима производительность труда ухудшится. По ее словам, россиян напрасно обвиняют в том, что они лентяи и безответственно относятся к работе.

«У нас часто говорят, особенно со стороны работодателей, что у нас самая худшая производительность труда. На самом деле, при том оборудовании, которое сегодня используется на многих производствах, конечно, производительность труда не может быть высокой, потому что работодатель не уделяет особого внимания техническому перевооружению. На сегодняшний день россияне работают намного больше, чем европейцы. Конечно, когда человек утомлен, он предпочитает во время работы немного прогуляться, поболтать с коллегой по работе, выпить лишнюю чашечку кофе, да и просто поиграть или побыть в социальных сетях. Но когда человек понимает, что у него есть определенный объем работы, при выполнении которой он будет свободен, он делает ее очень быстро и качественно», – заключила Бессараб.

В апреле прошлого года Испания заявила о намерении в 2022 году ввести в стране в рамках пилотного проекта четырехдневную рабочую неделю. В январе этого года британские СМИ сообщили, что некоторые местные компании примут участие в тестировании четырехдневной рабочей недели, чтобы проверить гипотезу о том, что сокращение рабочих часов повышает производительность работников.

Предложение провести эксперимент с переходом на «четырехдневку» также рассматривали в 2021 году в России, инициатива была представлена зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. В Министерстве труда и социальной защиты рассмотрели данный вопрос, однако не увидели четких предпосылок для введения данного режима.