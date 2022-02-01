Знаки зодиака, которые никому не верят, но сами являются любителями солгать

Есть некоторые знаки зодиака, которые абсолютно никому не верят, но при этом сами врут всем направо и налево. Для них ложь является вполне естественной, и она у них буквально в крови.

Если человек слишком недоверчив, то обычно он разрушает не только свою жизнь, но также и всех тех, кто находится с ним рядом. Вот несколько знаков зодиака, которые не приемлют лжи.

Овен

Овны сами врут другим направо и налево как о себе, так и о других. В историях Овнов нет ни капли правды. Именно поэтому, слушая интерпретацию детских историй их личной жизни, нужно быть уверенным в том, что если не все, то точно половина из всего сказанного является наглой ложью.

Причем у Овнов своя особая тактика, и вы никогда в жизни не догадаетесь о том, что эти люди где-то и в чем-то вам соврали. При этом вы можете быть полностью уверенными в том, что Овны являются самыми откровенными, милосердными и добрыми людьми, которые безгранично доверяют вам, и вы являетесь важной частью их жизни. Обычно эти люди никому не раскрываются и никогда не говорят правду, тем более о себе. При этом Овны никогда и никому не верят.

Лев

Львы являются интересными людьми, и у большинства из них есть талант ко лжи, которым они успешно пользуются. Однако встречаются и те представители этого знака, кто лучше просто промолчит, чем скажет правду.

При этом о себе Львы говорят достаточно сдержанно, слишком сильно не посвящая в подробности своей личной жизни всех окружающих.

Эти люди просто обожают быть все время на виду, хвалиться и рассказывать различные интересные жизненные истории. Однако не стоит считать, что Лев на самом деле является настолько простым и добродушным. На самом деле это просто часть его сценического образа.

Во время знакомства с представителями этого знака может показаться, что они честные и откровенные. Однако стоит только узнать их поближе, и первое впечатление о Льве сразу же разрушается. Они демонстрируют то, что являются грозными царями зверей, а не милыми котятами. В этот момент вы не имеете права сказать о том, что знаете этого человека и его тайны. Все что было раньше – просто хорошо завуалированная ложь.

Стрелец

Стрельцы никому не верят и, несмотря на свой достаточно распущенный характер и тайные желания, точно не станут никому об этом рассказывать.

Эти люди наблюдательные и будут наблюдать за тем, как им изменяют близкие и родные люди, которые обсуждают вещи, о которых не стоило бы говорить. Стрельцы точно не хотели бы оказаться на месте того, кого они так сильно обсуждают.

При этом эти люди верят финансистам и банковским работникам, а также другим людям. Например, они могут буквально в переходе у незнакомой бабушки приобрести баночку грибов.

Козерог

Козероги четко поняли одно – в этом мире нельзя доверять абсолютно никому, в том числе и самому себе. Козероги никогда не верят в истории детей, партнеру и другим людям.

Они все тщательно анализируют, пытаются найти зацепки и рассчитать все так, чтобы их не обманули. Козероги стараются никому ничего не рассказывать и пытаются говорить на отвлеченные темы совершенно со всеми. В то же самое время скуку, внутреннюю боль, депрессию и другие чувства, связанные с определенными ситуациями, они переживают в полном одиночестве.

Козероги ненавидят лжецов и предателей. В их понимании ложью также является недосказанность или приукрашивание ситуации.