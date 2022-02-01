«Тепловая карта» лишь имитирует контроль за реализацией «мусорной реформы» в Петербурге

В Петербурге запустили «Карту обращений по вопросам содержания площадок накопления коммунальных отходов». Она создана на основе жалоб горожан и помогает отслеживать, в каких частях города наблюдаются проблемы с вывозом мусора.

Данный проект был реализовал по поручению спикера петербургского ЗакСа Александра Бельского. По его мнению, благодаря «тепловой карте» удастся внимательно проследить, насколько эффективно протекает мусорная реформа, и справляется ли регоператор со своими обязанностями.

«Уверен, это поможет оперативно решить стоящие перед городом проблемы с вывозом мусора», – заявил Бельский.

Однако есть сомнения, что данный инструмент действительно поспособствует улучшению ситуации с утилизацией ТКО. Ведь жители Северной столицы уже целый месяц жалуются на происходящее в Комитет по природопользованию и на портал «Наш Санкт-Петербург». Однако к положительным сдвигам это не привело.

Различные СМИ и эксперты не раз отмечали, что мусорная реформа провалилась из-за плохой работы регоператора «Невский экологический оператор». Также виноваты чиновники Смольного, допустившие ряд ошибок при подготовке города к новой системе обращения с ТКО. Хотя на разработку реформы у губернатора Александра Беглова и его подчиненных было три года.

Проблемы с вывозом мусора начались с самого начала января, когда придворовые территории оказались завалены отходами. Комментируя происходящее, депутат ЗакСа Борис Вишневский отметил, что «НЭО» не учел территориальные особенности Петербурга и допустил ряд технических просчетов.

По всей видимости, запуском «тепловой карты» Бельский пытается убедить жителей, что власти города полностью контролируют ситуацию. Однако происходящее говорит об обратном.