Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют

Александр и Эмма Малинины стали друг для друга не первой попыткой построить счастливые отношения. До встречи с будущей избранницей певец успел дважды жениться, стать отцом сына и дочери. Залукаева (Залукаева – девичья фамилия Эммы Малининой) тоже пережила неудачный брак и стала мамой. Эмма познакомилась с Александром на его же концерте, куда ее привела подруга. Со временем дружеское общение вылилось в роман и свадьбу, которой исполнитель боялся как огня.

Долгое время артист считал, что после похода в ЗАГС любящая женщина обязательно превращается в домашнего тирана. Не зря же у него за плечами было два несчастливых брака. По словам Эммы, именно она подтолкнула возлюбленного к правильному решению. Женщина заговорила о свадьбе первой и прорыдала всю ночь, когда избранник ушел, не поддержав ее желание пожениться. Однако Александр вернулся уже на следующий день и сообщил, что скоро они идут в ЗАГС.

За годы брака Малинины многого добились вместе. Александр стал еще более знаменитым и уважаемым артистом, а его супруга – не только кандидатом медицинских наук и врачом-гинекологом, но и владелицей собственной клиники. Кроме того, супруги вырастили замечательных детей. Двойняшки Фрол и Устинья появились на свет в 2000 году и уже стали взрослыми людьми. А Антона, сына Эммы от предыдущего брака, певец усыновил и воспитал как родного. Даже удивительно, что такой прочный союз может регулярно подвергаться критике.

Чаще всего с нападками на звездную чету выступает вторая жена артиста Ольга Зарубина, родившая от него дочку Киру. Брак продлился несколько лет и распался давным-давно, но певица не перестает набрасываться на экс-супруга и его нынешнюю жену с обвинениями, которых в ее коллекции немало. Зарубина считает, что Малинин женился на ней только из-за московской прописки и обвинят его в холодности по отношению к дочери, которую он не признавал много лет. По словам женщины, Киру сломало и травмировало отторжение отца. Однако корнем зла Ольга считает вовсе не бывшего мужа, а его супругу.

По мнению Зарубиной, Малинин находится под жестким прессингом. Звезда называет Александра подкаблучником и винит Эмму в том, что она якобы запрещает ему видеться с дочерью. Супруга артиста, конечно, называет все сказанное клеветой. Впрочем, Ольга лишь одна из тех, кто отзывается о жене исполнителя не лучшим образом.

В свое время о Малининой кое-что рассказывал и ее предыдущий супруг, и бывшая подруга. В беседе с “Экспресс газетой” они утверждали, что женщина всегда общалась в приказном тоне, была надменной и расчетливой, любила понты. Ко всему прочему, на звездную пару часто обрушивается критика со стороны общественности. Пользователи Сети подшучивают, что супруги пользуются услугами одного специалиста по омоложению, потому что с годами, по мнению многих, стали уж больно похожи.