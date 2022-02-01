 

Бочкарев рассказал о готовности московского скоростного диаметра

01.02.2022, 16:12, Разное
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По своим масштабам московский скоростной диаметр (МСД) сопоставим с Третьим транспортным кольцом и МКАД, отметил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев. “В настоящее время его готовность составляет 62%”, – уточнил он.

Строительство МСД разделено на два участка. Один проходит от Бусиновской развязки на севере города до трассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань), другой – от шоссе Энтузиастов до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Возведение скоростного диаметра завершится в конце 2023 года, сообщил Бочкарев. По его словам, первый участок готов на 82%, второй – на 42%.

На отрезке от МКАД до шоссе Энтузиастов открыта самая длинная эстакада в Европе. Она протянулась на 2,5 километра.

Московский скоростной диаметр – рабочее и неокончательное название новой трассы. Итоговый вариант москвичи могут выбрать на портале “Активный гражданин”.

Магистраль свяжет важнейшие транспортные артерии столицы – Северо-Западную хорду, Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспекты и Рязанский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

Создание МСД анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. Бессветофорное движение позволит москвичам проехать через весь город за 40 минут, подчеркнул он.

За последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.



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