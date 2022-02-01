 

Кулеба: Союз с Британией и Польшей – часть нашей стратегии малых альянсов. Мы не можем ждать безопасности и процветания, когда станем членами ЕС и НАТО

01.02.2022, 16:10, Новости дня
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Информация о новом малом альянсе Украина – Польша – Великобритания уже просочилась в публичное пространство несколько дней назад и активно, даже ажиотажно, в нем крутится.

Поэтому пора внести немного ясности. Вот четыре факта из тех, которыми уже могу поделиться:

1. С инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина (честно говоря, было досадно видеть, когда первые украинские комментаторы автоматически приписали эту инициативу нашим партнерам, поэтому в очередной раз повторяю – верьте в свое государство). Я благодарен коллегам и друзьям, Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые живо откликнулись, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждая страна вносит равноценно важный вклад.

2. Этот новый формат является частью нашей стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности. Напомню: суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось. Так появились “Люблинский треугольник” с Польшей и Литвой, “Квадрига” с Турцией, “Ассоциированное трио” с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес и уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества.

3. Новый формат не привязан к локальной географии – это объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовы к конкретным действиям. Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой. Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом.

4. Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела COVID-19, и мы переносим это объявление на позже. Однако в это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат.

Имейте терпение, верьте в себя, в Украину и ее настоящих друзей.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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