 

Команда Пашиняна выдвинула на пост президента Армении министра хай-тек промышленности

01.02.2022, 15:48, Новости дня
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Правящая партия Армении «Гражданский договор» приняла решение выдвинуть на пост президента страны кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, сообщил спикер парламента Ален Симонян, временно исполняющий обязанности главы государства после отставки Армена Саркисяна.

«Очень сложно сказать, почему мы выбрали именно кандидатуру Ваагна Хачатуряна. После длительных дискуссий мы решили, что он должен стать президентом. Я сам думаю, что он будет очень хорошо исполнять свои обязанности», – передает ТАСС его слова.

Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, так как Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.



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