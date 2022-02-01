 

Александр Алиев: Как-то я проиграл в автоматы $120 тыс. за ночь. Три дня ходил черный

01.02.2022, 15:26, Новости дня
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“Я азартный человек – я люблю поиграть, – сказал Алиев. – Я очень любил в автоматы поиграть, в казино. Я ночью мог приходить и был там”.

Он рассказал, что “очень много” проигрывал в казино. 

“Ну сколько “много”? [Бывший украинский футболист] Ваня Яремчук проиграл миллион [долларов]. Вот все, что было, – все проиграл”, – сказал Гордон. 

“Думаю, я больше проиграл. Гораздо больше. Я как-то задал [президенту “Динамо” Игорю] Михалычу [Суркису] вопрос: “Как ты шпилишь в блэкджек? Расскажи”. Хотя я блэкджек не люблю. Вот он говорит: “Надо…” Он свои [секреты] рассказывал. Он говорит: “Катаешь, да?” Он знал, что я играю. Но слава богу, сейчас уже не хожу. Могу чисто отдушину… Посмотреть на картинки – и все”, – сказал Алиев. 

Гордон спросил, не жалко ли было столько проигрывать. 

“Очень жалко было. Честно тебе скажу: у меня было, что за ночь я проиграл $120 тыс. За ночь в автоматы. Я три дня ходил черный, как я не знаю кто. У меня деньги еще на карточке лежали. И я банкиру каждый [раз] звоню: “Подними, подними мне лимит”. Он мне с утра потом звонит: “Саша, все хорошо у вас там? Что случилось?” – “Да нет, все нормально”. Ну я же не буду говорить, для чего [мне были деньги]… Но я потом долго уже не играл. Но проиграл такую сумму”, – сказал бывший футболист. 

Интервью с Алиевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске (Россия) в семье военнослужащего. С детства увлекался футболом. Учился в футбольной школе московского “Спартака”, где, по воспоминаниям Алиева, были очень плохие условия. В 1999 году перевелся в футбольную академию “Динамо” (Киев). Позже получил украинское гражданство. 

В 2002 году Алиев начал выступать в резервном составе “Динамо”. В том же году дебютировал в чемпионате Украины, став самым молодым игроком киевской команды, сыгравшем в этом турнире. В киевском клубе играл до 2010 года, затем перешел в московский “Локомотив”, но в 2011 году опять вернулся в “Динамо”. В 2014–2016 годах футболист играл в “Анжи” (Россия), “Русі” (Львов) и “Таразе” (Казахстан).

За сборную Украины Алиев выступал в 2008–2012 годах. Он провел 28 матчей и забил шесть голов. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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