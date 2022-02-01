Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что проинформирует его о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Мне было бы очень важно с тобой обменяться мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», – цитирует ТАСС Путина.

Президент напомнил, что ранее РФ направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств на счет гарантий безопасности.

Также глава государства отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской вакцины от коронавируса в Венгрии, передает РИА «Новости».

«Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 млн доз вакцин, и у вас зарегистрировали «Спутник Лайт». Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий», – сказал Путин.

В свою очередь Орбан от всего сердца поблагодарил Путина за поставки российской вакцины в Венгрию. «Мы действительно переживаем непростые времена. 2021 год оказался наиболее успешным в сотрудничестве между нашими странами. Было два главных вызова. В обоих случаях РФ нам помогла. Первый вызов связан с вакцинами», – сказал он.

Во вторник встреча Путина и Орбана проходит в Москве. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.