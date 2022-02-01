 

Tesla решила отозвать более 50 тыс. автомобилей из-за ошибки в программе

01.02.2022, 15:04, Новости дня
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Американский производитель электромобилей Tesla решил отозвать 53 822 автомобиля, произведенных с 2016 до 2022 год, из-за ошибки в программе автономного вождения, которая касается торможения перед запрещающими знаками.

Отозвать решено автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска, передает РИА «Новости».

Сообщается, что функция остановки на ходу, доступная в программном обеспечении, может позволить автомобилю проехать без полной остановки через знак, запрещающий движение. Теперь же компания планирует выпустить программное обновление, отключающее функцию «rolling stop».

Ранее сообщалось, что в Калифорнии предъявили обвинения водителю автомобиля Tesla, чей автопилот стал причиной смертельной аварии, что стало первым подобным случаем. 



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