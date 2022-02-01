Польша и Украина решили вместе построить газопровод

Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сообщил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости».

Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».

Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.