Поднятие линии талии – идеальный вариант: несколько хитростей, как улучшить пропорции тела невысоким девушкам

Невысокие девушки мечтают стать более высокими и похвастаться длинными ногами. К счастью, с помощью правильно подобранной одежды действительно есть возможность улучшить пропорции тела и казаться более высокой и более стройной. Вот несколько хитростей, как добиться такого эффекта.

Юбки и брюки с высокой посадкой

Избегайте джинсов, брюк, юбок с низкой посадкой. Такая одежда зрительно укорачивает ваши ноги. Оптимальный вариант — это изделия с высокой посадкой. Ноги будут казаться длиннее, чем они есть на самом деле.

Укороченные жакеты и куртки

В изделиях оверсайз вы будете производить впечатление приземистого «гномика». Поэтому лучше отдавать предпочтение укороченным курткам, жакетам. Подойдут также блузы без рукавов. Такой верх можно сочетать с брюками или шортами с высокой талией.

Поднятие линии талии

Суть заключается в том, чтобы визуально провести четкую горизонтальную полоску. Она должна быть высоко на талии: тогда силуэт разделится на две части, где нижняя будет длиннее верхней. Благодаря этому визуально вы будете казаться весьма длинноногой барышней.

Чтобы добиться такого эффекта, выбирайте контрастные низ и верх. Пусть блуза будет одного цвета, а брюки другого. Пояс можете сделать акцентным аксессуаром.

V-образный вырез

Самый выигрышный дизайн для миниатюрных девушек. Кофты с таким вырезом обнажают шею, ключицы, зрительно удлиняют зону декольте, за счет чего силуэт в целом «вытягивается».

«Нет» многослойности

Когда вы надеваете на себя много разной одежды, то утяжеляете свой образ. Такой вариант подходит для девушек, которые хотят казаться ниже, чем они есть на самом деле. Миниатюрным же барышням следует «облегчить» образ. Это можно сделать, если одеваться в минималистичном стиле. Облегающая одежда, минимум изделий (максимум комплект из жакета, брюк и майки) — и вы улучшите пропорции своего тела.

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Светлый верх и темный низ

Эта комбинация является классической и беспроигрышной, особенно для невысоких девушек. Четкий контраст создает разделительную линию. Вы и сами ощутите себя выше, чем вы есть на самом деле. Плюс визуально будете казаться стройнее. Темные брюки, особенно прямого кроя, помогут скрыть полноту ног. Светлый верх «облегчит» верхнюю часть тела.

Укороченные брюки

Еще один лайфхак, как казаться выше визуально — это обнажить лодыжки. Укороченные брюки создают видимость того, что ваш рост выше. Кстати, это правило работает и при выборе юбок и сарафанов. Платья в пол — выбор высоких, а не миниатюрных девушек. Если у вас невысокий рост, отдавайте предпочтение либо изделиям миди, либо изделиям мини.

Обувь с острыми носками

Если вы выберете обувь с закругленными носками, то будете выглядеть как девочка-школьница. Они делают образ более детским плюс заставляют казаться ниже. А вот элегантные туфли с острыми носками визуально делают ноги длиннее.

Есть один лайфхак, который работает при любых обстоятельствах. Это когда обувь в точности сочетается по цвету либо с колготами (когда вы надеваете юбку), либо с длинными брюками. Тогда туфли как бы сливаются с вашими ногами, становясь их продолжением.