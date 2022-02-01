Дождитесь инопланетян — они излечат всех землян!

Есть еще на нашей старушке-планете предсказатели чего-то позитивного! Вот и Ури Геллер решил, видимо, порадовать ее жителей приятным сообщением.

Обычно экстрасенсы спят и видят, как посильнее напугать землян разными катаклизмами. А что может быть для рядового обывателя страшнее экспансии агрессивных инопланетян?

И действительно! Налетит туча инопланетной «саранчи» — и прощай, миллионы лет эволюции… Мгновенно оккупируют всю Землю, а нас превратят в лучшем случае в бесправных рабов, а в худшем — раз и навсегда сотрут с лица родной Земли.

А престарелый эксперт по всяческим паранормальным явлениям, наверняка за 75 лет жизни разуверившийся в возможностях земной медицины, уповает теперь в этом вопросе на пришельцев из далеких миров. Дескать, те в своем развитии обошли нас на много тысячелетий и способны искоренить все человеческие болезни, увеличив сроки жизни гомо сапиенсов аж до 220 лет.

Прилететь они к нам, по мнению Геллера, должны с миром и очень скоро, поскольку астрономам уже удалось наткнуться на «высших существ». На прошлой неделе экстрасенс, чьи особые способности были в 70-х гг. подтверждены американской разведкой ЦРУ, предупредил НАСА, чтобы они приготовились к массовому вторжению «в ближайшее время» ни больше ни меньше как инопланетян.

Он полагает, что австралийские ученые, занимающиеся картированием радиоволн и зафиксировавшие в 4 тысячах световых лет гигантский источник энергии, возможно, натолкнулись на болтовню, то бишь сплетни, «высших» существ с просторов вселенной. Ури убежден, что каждый, кто сегодня родился, встретит в своей жизни инопланетян. Об этом он поведал всем в «Твиттере».

А чего, спрашивается, ради людям верить какому-то Ури Геллеру, чем он так знаменит? Оказывается, этот экстрасенс известен тем, что может (или когда-то мог) силой мысли сгибать ложку. Это, согласитесь, имеет мало общего с медициной. Однако же раскрытие тайн неизлечимых болезней нынче в тренде.

Так почему бы «провидцу» не напомнить о себе, связав воедино научные открытия землян, прибытие добреньких гостей из космоса и надежды человечества на долгую жизнь?

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, yaplakal.com, bilimkurgukulubu.com

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