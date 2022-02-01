 

Дождитесь инопланетян — они излечат всех землян!

01.02.2022, 14:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Есть еще на нашей старушке-планете предсказатели чего-то позитивного! Вот и Ури Геллер решил, видимо, порадовать ее жителей приятным сообщением.

Обычно экстрасенсы спят и видят, как посильнее напугать землян разными катаклизмами. А что может быть для рядового обывателя страшнее экспансии агрессивных инопланетян?

И действительно! Налетит туча инопланетной «саранчи» — и прощай, миллионы лет эволюции… Мгновенно оккупируют всю Землю, а нас превратят в лучшем случае в бесправных рабов, а в худшем — раз и навсегда сотрут с лица родной Земли.

А престарелый эксперт по всяческим паранормальным явлениям, наверняка за 75 лет жизни разуверившийся в возможностях земной медицины, уповает теперь в этом вопросе на пришельцев из далеких миров. Дескать, те в своем развитии обошли нас на много тысячелетий и способны искоренить все человеческие болезни, увеличив сроки жизни гомо сапиенсов аж до 220 лет.

Прилететь они к нам, по мнению Геллера, должны с миром и очень скоро, поскольку астрономам уже удалось наткнуться на «высших существ». На прошлой неделе экстрасенс, чьи особые способности были в 70-х гг. подтверждены американской разведкой ЦРУ, предупредил НАСА, чтобы они приготовились к массовому вторжению «в ближайшее время» ни больше ни меньше как инопланетян.

Он полагает, что австралийские ученые, занимающиеся картированием радиоволн и зафиксировавшие в 4 тысячах световых лет гигантский источник энергии, возможно, натолкнулись на болтовню, то бишь сплетни, «высших» существ с просторов вселенной. Ури убежден, что каждый, кто сегодня родился, встретит в своей жизни инопланетян. Об этом он поведал всем в «Твиттере».

А чего, спрашивается, ради людям верить какому-то Ури Геллеру, чем он так знаменит? Оказывается, этот экстрасенс известен тем, что может (или когда-то мог) силой мысли сгибать ложку. Это, согласитесь, имеет мало общего с медициной. Однако же раскрытие тайн неизлечимых болезней нынче в тренде.

Так почему бы «провидцу» не напомнить о себе, связав воедино научные открытия землян, прибытие добреньких гостей из космоса и надежды человечества на долгую жизнь?

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, yaplakal.com, bilimkurgukulubu.com

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Шикарно и стильно: советы по созданию летних образов для дам 45+

20.07 / Схиигумен Сергий о российских чиновниках и силовиках

10.07 / Небо, море, облака: принц Монако Андреа Казираги и Татьяна Санто-Доминго на отдыхе в Сен-Тропе

29.07 / Мнение: Преодоление снарядного голода, экспорт сахара и оправдание убийства Николая II

09.09 / AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в связи с «необъяснимой болезнью» участника

19.10 / Екатерина Ковальчук закатила истерику из-за страха перед насекомыми на “Форт Боярде”

20.06 / Индийская музыка и рэп? Звездные певцы Бадшах и Ааста Гилл с новым видеоклипом, набравшим 49 миллионов просмотров за 3 дня

14.10 / Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

05.02 / Мнение: КОГО СПАСАТЬ БУДЕШЬ ПРИ ПОЖАРЕ: РЕБЕНКА ИЛИ ЖЕНУ?

04.08 / Мнение: Арест и смерть Джордж Флойда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика