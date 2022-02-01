 

“Глядя на вас, настроение поднимается”. Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса

01.02.2022, 14:38, Новости дня
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“А как ваше настроение? Танцуй, пока молодой”, – написала она.

Loboda снялась в бюстгальтере-бандо и длинной юбке. Певица прошлась перед камерой, показав в финале ролика грудь с нижнего ракурса.

Исполнительница не призналась, где именно проводит отдых.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Светлана, глядя на вас, настроение поднимается”, – призналась подписчица ksenia2002__.

“Роскошная”, – написал korysnyi_chokolad.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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