 

Моравецкий: Рядом с таким соседом как Россия у нас создается впечатление, что мы живем возле вулкана

01.02.2022, 14:38, Новости дня
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Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и напомнил, что польский Сейм 27 января принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

“Наша часть Европы не переживает землетрясений, взрывов вулканов, но что с того? Живя рядом с таким соседом как Россия у нас создается впечатление, что мы живем возле вулкана. И поэтому, как никто в Европе, мы понимаем, какой ценностью является безопасность, союзы, сотрудничество в вопросах безопасности. Такую поддержку, именно в этом плане, мы хотим оказывать Украине. О такой помощи для Украины мы ходатайствуем перед ЕС, странами НАТО. Но Польша сама тоже готова предоставлять Украине – в меру наших возможностей – помощь в газовой сфере, в вопросах обороноспособности государства, стабилизации экономики, а также в гуманитарных вопросах, что, кстати, уже делаем”, – сказал премьер Польши.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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