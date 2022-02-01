Харламов признался, что изначально не верил в успех Comedy Club

Комик Гарик Харламов в интервью с Дашей Исаевой поделился своим отношением к Comedy Club. Артист хочет дождаться завершения проекта.

Гарик Харламов снялся в новом выпуске подкаста DASH на YouTube. Во время интервью с ведущей Дашей Исаевой он рассказал, что думает о Comedy Club. Комик заявил: он изначально был не уверен в успехе юмористического проекта.

Со слов Гарика Харламова, он не покинет шоу, так как участвовал в нем с дебютного выпуска. Он был тем, кто впервые сказал фразу: “Здравствуйте, вас приветствует Comedy Club”, когда комики появились на сцене в таком необычном формате и положили начало новому юмористическому шоу. Комик вспоминает, что он был частью Comedy Club в первые секунды зарождения.

Артист признался, что он хочет дождаться окончания юмористического проекта. Комик изначально сомневался в успехе этого шоу и рассчитывал не больше чем на три года его существования. Это не подтвердилось, и вот уже в следующем году Comedy Club будет отмечать 20-летие на сцене.

Харламов уверяет, что его участие в шоу не влияет на развитие и усовершенствование других проектов, которые он успел запустить за время существования Comedy Club.

Источник: lenta.ru