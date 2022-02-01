Рыжий-висельник и Этна, которая ходит брюхом

Эти и тысячи других бездомных собак-инвалидов переезжают из московского приюта за город. Подальше от людских глаз и неравнодушных сердец.

Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных выселяют. Крупнейший приют в Москве, в котором содержится больше трех тысяч собак и 400 кошек. Сейчас он расположен в десяти минутах от метро «Некрасовка», но до конца февраля питомцев нужно будет перевезти на новое место — за сорок километров от МКАДа, на территорию бывшего мусорного полигона «Малинки». Большинство собак — старики, агрессоры и те, кто проходит серьезное лечение. Волонтеры боятся, что эти животные не вынесут переезда. Все дело в том, что собаки из приюта, много чего пережившие, даже под успокоительными неадекватно реагируют на клетку. Ломают зубы, вырывают когти в попытках из нее выбраться. Есть, конечно, вариант — на время усыплять. Но у пожилых сердце может не потянуть наркоз.

Те, которые доедут живыми в новое свое захолустье, не получат там ни лекарств, ни помощи волонтеров и врачей. Потому что волонтеры и врачи — не железные.

***

Пахнет корвалолом, псиной и кошачьей мочой. В лечебнице на территории приюта шумно. Писк аппаратов перебивает лай. Двое рабочих толкают через весь коридор клетку с метр в высоту. Внутри нее — рыжий пес. Ему тесно, приходится ехать полусидя. Спиной он откинулся на боковую стенку. Кажется, что дремлет с открытыми глазами. Водит ими до потолка и обратно, осматривает нас. Имени у парня пока нет, его только сегодня привезли. Прохожие нашли повешенным на дереве в лесу.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Не знаю, выживет ли… — Аня, черноволосая девушка, волонтер, просовывает палец к сухому черному носу. — Не добили до конца. Мучиться оставили. Повесь уж до конца, раз такая зараза. Но нет. Поборемся, мой сладкий? Поборемся.

В операционную на руках заносят малыша — палевого щенка в защитном воротнике, чтобы не ковырял швы. «Сейчас к врачам пойдет поток с собачьими-кошачьими проблемами», — говорит Аня. За каждым волонтером закреплены определенные собаки — и один день в неделю на их выгул. У Ани собак больше сотни. Она, как и многие другие волонтеры, приезжает в выходные и каждый свой приезд находит новые проблемы: кто-то стоит над снегом, пытается тужиться, чтобы сходить в туалет, и испражняется кровью, а то-то из вольера выйти не может, потому что ночью случился паралич и задние лапы отказали…

Внутри ветеринарного блока. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В дни, когда выгулов нет, собаки ходят под себя. Фекалии лопатами вычищают рабочие. Они же должны насыпать корм, менять воду.

Два года назад, во время первого карантина в Москве, приют закрыли для волонтеров на два с половиной месяца.

— На третий месяц нам разрешили заходить. У многих собак атрофировались лапы. Многие начали просто убивать друг друга, — вспоминает Аня. — Крыша поехала.

Пес с травмой позвоночника в послеоперационной «палате». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

***

Аня ведет нас в тихий белый коридор. Послеоперационная.

Внутри — шесть железных дверей. Шесть «палат», больше похожих на тюремные камеры. В окошко в двери, закрытое клеткой, видно пациентов. Пациент «номер один»: грузный рыжий пес. Крепкий. С длинным хвостом и мощными лапами. От хвоста до середины спины квадратом выбрит кусок шерсти. Швы, пропитанные зеленкой, тянутся ровно по позвоночнику. Из раны раньше сочилась кровь, а сейчас она как сочилась, так струей и засохла. «Травма позвоночника. Спускать мочу катетером, амоксиклав, нейромидин, обработка швов», — написано в карточке пациента.

В соседней комнате стоит стойкий запах наполнителя лотка. Больше двадцати клеток. «Их уже никто не возьмет. Тех, кто на лечении. Кто сбитый, кто выброшенный».

Щенок шоколадного окраса старательно роет носом в бордовом покрывале, на котором сидит. Пытается глядеть на нас. Пробует оторваться от рытья, видно, что очень сильно старается, — и не может. Аня говорит, тут чумка. Пошло поражение нервной системы.

Аня. У нее больше ста «подопечных» в приюте. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Это не Анины подопечные, она знает о них «по верхам», но проверяет все равно каждого — заглядывает под наволочки на клетках. Наволочки — «чтобы не маячили друг перед другом, не нервировали».

— Я вчера пришла — у меня парализованная молодая собачка лежит в вольере в снегу. Парализовало от морозов. А если бы я не пришла? Я же просто приехала передать одеяла, «привет» всем сказать, это не моя смена была.

Кто ей поможет за сорок километров от Москвы? Кто к ней приедет? Кто ее увидит?

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Вот она, кстати.

«Она» — красивая, молоденькая. Этна. Шерсть светло-палевая, как будто выцветшая. Лежит на боку, смотрит на нас, прижав ушки. Боится, и это очень хорошо видно. Передние лапки скрещены, задние скрещены, прижаты к тельцу и остаются предательски неподвижными, когда ей так хочется сбежать, забиться в самый дальний, безопасный угол. И вот она напрягает свой пухлый, совсем щенячий живот, и этим животом двигает, толкает себя подальше от нас, к стене.

Эта собачка навсегда останется лежачей, говорит Аня. Всю жизнь, весь ее собачий век, ей рядом нужен будет человек, который несколько раз за день перевернет ее с боку на бок, чтобы не было пролежней, который протрет салфеткой мочу и какашки. Который не будет злиться на то, что ему не верят, не верят, не верят.

Много ли таких людей найдется там, на бывшем мусорном полигоне, за 40 километров от МКАДа?

Скоро на месте вольеров появится несколько десятков производственных площадок — здесь будет технопарк «Руднево». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

***

Сейчас до приюта можно добраться так: доехать до метро «Некрасовка», оттуда на такси 5–10 минут. «Некрасовку» открыли относительно недавно — года три назад, до этого волонтеры добирались от «Выхино», но это тоже было недалеко. Теперь же до конца февраля животных нужно перевезти в новое место — за 40 километров по МКАДу, в Краснопахорское поселение. На территорию законсервированного мусорного полигона «Малинки». Добираться туда надо от Подольска, автобусом минут сорок.

Причин выселения приюта никто не знает — их официально не сообщали, просто сказали: собирайтесь. Волонтеры кивают на «разрастающиеся последние годы «грибы» — многоэтажную застройку, офисы, жилой комплекс вокруг приюта. Еще пару лет назад здесь было поле. А сейчас два крана тягают бетонные блоки.

Мы задали вопрос о причине переноса и о том, рассматривались ли другие варианты нового места, Департаменту ЖКХ Москвы. Безнадзорные животные относятся к ведению этого ведомства. На момент публикации ответ нам не пришел.

Волонтер Лариса и пёс Джек. Джека нашли в парке. Бывшие хозяева привязали его к дереву и ушли. Джек слепой, а один глаз ему пришлось удалить. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

***

— Чтобы довезти дикую собаку от вольера до ветблока, мы усаживаем ее в клетку, и вот эти сто метров, которые мы тащим эту клетку до врачей, — ужасны, — объясняет процедуру типичной транспортировки Аня. — Собака сама не пойдет, ошейник на нее не надеть — она кусается, бросается. То, что обосраться, обоссаться в клетке может, — понятно, ее так трясет… А когда это не сто метров, а фура на несколько часов, у собаки сердце выскакивает. У меня был такой случай — пять наших собак улетало в Америку. Адекватных, социальных собак, которые любят человека. Чтобы снять у них стресс, дали им успокоительные. Погрузили в клетки. Едем обратно, выехали на МКАД, нам звонят из авиакомпании, говорят: самолет остановлен на взлетной полосе.

По багажному отсеку бегает собака. Она так грызла клетку, что осталась без единого зуба и когтя. Она выбралась, она как ошалелая носилась, вся в крови.

Это была собака, которая уже в машине ездила! Это была собака под успокоительным! Это была социальная собака. А многих даже рука человеческая не касалась. На мне таких около тридцати. Я им на холку капли от блох накапать не могу.

Уже после нашей встречи Аня перезванивает мне и говорит: «Если бы это место было где-то хотя бы приблизительно в нашем районе, я своих собак перевезла бы сама. Всю сотню. Я бы круглосуточно это делала. Собрала бы людей с машинами, грузила бы по пять собак в свою машину, и мы бы ехали. Любая драка, что угодно… Я их разниму. Но я буду с ними».

***

— Ну что, поскакали? — высокая красивая девушка-волонтер Катя натягивает синюю шапку, захлопывает шкафчик и ведет нас к сектору, который закреплен за ней.

Ряды темно-зеленых вольеров, гул, писк, лай. Как будто мы попали на собачью вечеринку. В вольерах — кто один, кого двое, трое.

На дверях — собачьи портреты. Для будущих хозяев. Фото распечатывают волонтеры, про характер воспитанников тоже сочиняют они. «Арчи. Скромность — это не мое. Общительный, ласковый, гуляет на поводке», «Раиса. Страстная натура», «Кинг. В душе настоящий романтик».

Катя. Общий выгул. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Калитки друг за другом отворяются. Катя просит нас прижаться к вольерам, чтоб не сбили с ног. Стартует общий выгул. Собаки ждут этих трех часов в субботу всю неделю. Двери — настежь, из них, словно кони, выскакивают псы. Языки наружу, глаза счастливые, ноги от счастья заплетаются.

— Вообще этот год был прекрасный. Нас выбрал собачий боженька, видимо, — хихикает Катя. — Только у нас в секторе 26 собак уехали домой. Раньше было по три пристройства в год, всех уже выучишь по именам, а сейчас они поступают и уже через месяц уезжают.

Впрочем, на общем выгуле есть и те, кто всю жизнь в приюте.

— Вот у нас товарищ серенький по стеночке забора идет, волчок такой, — Кевин. Приют в 2008 году основан, он с нами с того года. Щенком привезли. Из вольера начал выходить полтора года назад. Двенадцать лет в вольере просидел на стрессе. Не выходил.

А вот два товарища — один лает, другой стоит, вокруг него крутится, — их привезли с Яузы. Заблудившиеся мамонтята. Они, видимо, гуляли возле берега и по бетонному склону свалились в реку. Их оттуда выловили, и вот уже два года не меняется поведение — у одного навязчивые движения, а другой постоянно лает. Сколько времени они в воде провели, никто не знает. Но кукушечка у обоих изрядно поехала. Это уже непристраиваемые собаки. Психику не вылечить.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Катя шмыгает носом, улыбается — об ноги трется ее любимица Анникки:

— Кокетка, знает, что самая красивая здесь. — Продолжает: — Была собака, которую привязали к батарее в подъезде и оставили рядом все ее манатки. Она от нас уехала домой через год. Но опять же: собака, привязанная к батарее, — полгода она была «не алле», бросалась на других собак, лаяла, не могла ходить на поводке. Потому что все, что было с ней раньше, в нормальной жизни, после батареи забылось. Волонтеры превратили ее обратно в «человека».

Катя говорит, что сейчас больше всего переживает не за отток волонтеров — боится за «ручки».

— Чтобы познакомиться с собакой, мы рекомендуем приезжать два раза. С первого раза собаку мы не отдаем, люди есть разные.

Когда я начала заниматься волонтерством, поняла, что анекдоты про живодеров — не анекдоты. Очень много людей страшных.

И отдать собаку первому встречному — я не отдам. Приезжая второй раз, человек подтверждает свое намерение. Но за сорок километров даже очень мотивированный человек не поедет. Он выберет другой приют, только не этот.

Зона карантина. Здесь живут животные, которые только поступили. После прививок, чипирования и кастрации им нужно посидеть некоторое время в изоляции. Но есть и собаки, которые сидят в карантине на ПМЖ. В основном, агрессоры. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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В среду, 26 января «Интерфакс», сославшись на пресс-службу столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, сообщил, что «вопрос перебазирования приюта на новое место рассматривается в связи с реализацией инвестиционного проекта по созданию технопарка «Руднево» на территории промзоны в районе Косино-Ухтомский».

На территории технопарка планируется открыть более 40 производственных площадок.

Татьяна Васильчук, спецкор

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