Зеленский призвал украинцев не поддаваться «вирусу паники»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.

«Экономика Украины стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше, золотовалютные резервы – на рекордном уровне, финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом», – цитирует ТАСС Зеленского.

В связи с этим Зеленский призвал украинцев «не поддаваться вирусу паники». Также украинский лидер сообщил о необходимости создания единства в информационном пространстве. Он отметил, что медиаполе представляет собой «поле битвы», новости являются «новым оружием», а личные сообщения «имеют реальное и большое влияние на психику людей» и государство.

Также Зеленский рассказал о ряде запланированных западными чиновниками визитов в Киев. По его словам, это является опровержением слухов о том, что кто-то решает судьбу Украины за ее спиной.

Он подчеркнул, что Незалежной «готовы подставить плечо, а не подножку» и руководство страны благодарно за это партнерам. При этом Киеву стоит рассчитывать только на свои силы, несмотря на наличие множества друзей.

По словам Зеленского, никто вместо граждан Украины не сможет «построить» и «защитить» страну.

Ранее руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.