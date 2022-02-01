Дамы в черном: Хайди Клум и Холли Берри на премьере фильма “Падение Луны” в Лос-Анджелесе

Вчера в Лос-Анджелесе представили новый фильм-катастрофу “Падение Луны” (Moonfall), который выйдет в широкий прокат во всем мире уже послезавтра, 3 февраля. И хотя главную роль в картине исполнила Холли Берри, на ковровой дорожке блистала отнюдь не она, а немецкая супермодель Хайди Клум. 48-летняя модель, которая недавно выпустила совместную песню со Снуп Доггом, обратила на себя внимание как гостей, так и фотографов: на премьеру Хайди пришла в черном кожаном пиджаке и облегающих брюках. Этот комплект она дополнила кожаными остроносыми сапогами и лакированным клатчем в тон. Самой яркой деталью образа Клум стал ярко-красный маникюр.

Главная звезда фильма Холли Берри, которая в конце прошлого года снова вышла замуж, тоже сделала ставку на черное и пришла в кинотеатр в мини-платье с пышной юбкой и рукавами-крылышками. 55-летняя актриса не уступала Хайди и в откровенности – обе предпочли не закрытый верх, а глубокое декольте. Но, в отличие от Клум, Берри убрала волосы в пучок, тем самым открыв шею.

Космический боевик “Падение Луны” снял режиссер Роланд Эммерих, на счету которого – главные фильмы-катастрофы последних 30 лет. В далеком 1996 году он снял “День независимости”, через восемь лет – “Послезавтра”, а еще через пять – “2012”. Сам Эммерлих описывает новую киноленту как смесь “Дня независимости” и “2012”. В центре сюжета – Луна, которая по непонятной причине начинает стремительно приближаться к Земле. До столкновения спутника с планетой остались считанные недели. Астронавт NASA Джо Фаулер (Холли Берри) знает, как предотвратить катастрофу, но ее рискованный метод никто не поддерживает. Выйти с ней в открытый космос соглашаются лишь бывший коллега Брайан Харпер (Патрик Уилсон) и несколько приверженцев теорий заговора. В своем путешествии они узнают, что Луна — “не то, чем кажется”.

Авторитетное в киноиндустрии издание Deadline назвало “Падение Луны” самым дорогим независимым фильмом последних лет. По их данным, студия Lionsgate и китайская развлекательная компания Huayi Brothers потратили на него 140 миллионов долларов, причем 5 из них – на соблюдение коронавирусных ограничений. В картине также снялись Дональд Сазерленд и Джон Брэдли.