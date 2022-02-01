 

Суд заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности Януковича

01.02.2022, 13:52, Новости дня
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Также суд дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении подозреваемого. В сообщении его имя не называют, но эту должность занимал Константин Кобзарь. 

“Такие решения суда дают право стороне обвинения начать в отношении эксзамначальника Управления государственной охраны Украины процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого (in absentia)”, – сообщили в ведомстве.

Кобзаря подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

“По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывательства бывшего президента Украины на территории Российской Федерации незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним. При этом действуя в интересах экс-президента Украины для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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