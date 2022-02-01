“Выглядит на 30”. 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах
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Лонгория позировала в оранжевых трусах и топе цвета хаки.
“Девиз 2022 года: “Спокойствие, уверенность и сокрушение”, – написала она.
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“Дымящийся огонь. Выглядит на 30”, – заявила подписчица lorenridinger.
Контекст:
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале “Отчаянные домохозяйки” (2004–2012).
Также она снялась в фильмах “Девушка моих кошмаров”, “Невеста с того света”, “Низшее образование”, “Нет мужчин – нет проблем”, “Кристиада”, “Дора и Затерянный город”.
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