“Я не говорю, что это НАТО на троих”. Верещук прокомментировала альянс Украины с Великобританией и Польшей

“Я большой оптимист в этом, потому что понимаю, насколько сегодня важны такие форматы. И господин [ премьер-министр Великобритании Борис ] Джонсон, и господин [ премьер-министр Польши Матеуш ] Моравецкий (мы сегодня с ними будем встречаться) делают то, что должны делать лидеры свободного мира – объединяются и помогают Украине противостоять угрозе Российской Федерации, понимая, что это – общий вызов и общая ответственность”, – сказала Верщук.

Она также добавила, что небольшие форматы могут иметь лучший эффект, чем широкие форматы переговоров.

“Я не говорю, что это НАТО на троих, но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле”, – подчеркнула министр.

Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация “Совет по геостратегии” опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

О том, что Джонсон и Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известо 31 января.

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