Дешево, но смертельно

Три человека скончались в Петербурге после применения контрафактных лекарств в медцентре.

Три человека скончались после применения контрафактных лекарств в петербургском консультативно-диагностическом центре №1. Еще более 20 пострадали, из них двое сейчас в реанимации. Все пострадавшие принимали сульфат бария. Если бы не летальные исходы, в ситуацию не вмешались бы следственные органы и небезопасные для петербуржцев медицинские исследования продолжались бы еще неизвестно сколько. По данным городского комитета по здравоохранению, некачественный сульфат бария, приведший к смерти трех человек, использовался и в других клиниках Петербурга.

26 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что за последние двое суток шестеро петербуржцев с одинаковыми признаками отравления неизвестным веществом доставлены в больницу им. Боткина. Подозрения вызвало то, что всем им накануне в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 (КДЦ) делали гастрографию (рентген желудка) с использованием сульфата бария. Контрастную рентгенографию верхних отделов ЖКТ врачи назначают пациентам довольно часто при таких заболеваниях, как язва, гастрит, грыжа желудка, новообразования в виде опухоли и др. Сульфат бария при этом используют для контраста: он отражает рентгеновские лучи и позволяет получать более детальные снимки. Обычно пациенты принимают препарат внутрь перед и во время исследования.

Как сообщили «Новой» в ГСУ СК РФ по Петербургу, «в КДЦ № 1 на протяжении длительного времени оказывали медицинские услуги горожанам, применяя контрафактный химический препарат (сульфат бария), не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата».

Двое из шести экстренно госпитализированных — 60-летняя гражданка и 42-летний гражданин (отец четверых детей) — не дожили до утра 26 января. Еще одна гражданка умерла в больнице им. Боткина 27 января. Во всех случаях точная причина смерти станет известна только после заключений судмедэкспертизы, их еще нет. Но это не мешает следователям уверенно говорить об отравлении сульфатом бария.

28 января ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Вечером того же дня следователи изъяли в медучреждении документацию и оборудование. Ход и результаты расследования взяла на контроль городская прокуратура.

— Мы потрясены. Данные исследования выполняются с момента начала работы центра, и никогда осложнений не было, — прокомментировал 27 января в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главный врач КДЦ № 1 Евгений Попов. — В настоящий момент исследования остановлены, следствие разбирается. Использовавшийся препарат отправлен на экспертизу. Действия врачей проверяются.

Главврач КДЦ №1 Евгений Попов. Стоп-кадр

Следствие разобралось и определилось с тем, кто будет отвечать за случившееся, быстро: 28 января в качестве подозреваемого оперативники задержали главврача КДЦ № 1. А уже спустя несколько часов суд заключил Евгения Попова под стражу до 26 марта.

По версии следствия, «Попов утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата

«Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не включен в государственный реестр лекарственных средств, не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Препарат был закуплен и использован при оказании медицинских услуг в КДЦ № 1 в период с 10.01.2022 по 26.01.2022». На вопрос о привлечении к ответственности поставщика в ГСУ СК РФ по Петербургу пока не готовы ответить.

У главных врачей петербургских медучреждений, с которым поговорила «Новая», виновность Попова вызывает большие сомнения:

«Ни один руководитель клиники, если только он не идиот и не самоубийца, не станет покупать некачественный лекарственный препарат, заведомо зная о его потенциальной опасности».

Но есть другая проблема, и о ней просят не забывать все главврачи: сегодня при любой закупке больнице могут всучить неизвестно что. Поскольку по закону о госзакупках руководители медучреждений вынуждены покупать медикаменты у того поставщика, который предлагает меньшую цену. Если компания торгует контрафактом, неудивительно, что у нее цена будет ниже.

Приобрести проверенную продукцию, но дороже, для главврача чревато: могут наказать за растрату.

Городской комитет по здравоохранению 28 января сообщил, что сульфат бария, после приема которого в КДЦ № 1 скончались три человека, использовался и в других медицинских учреждениях Петербурга. Росздравнадзор в срочном порядке запретил применение препарата.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга Рябинина, пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга

— Комитет по здравоохранению оказывает необходимое содействие следственным органам в связи со случаями смерти пациентов после проведения рентгенологического исследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре № 1.

В КДЦ запрошены списки пациентов, которым в последние две недели выполнялись данные исследования. Организован их обзвон с целью уточнения состояния и при необходимости — оказания помощи. В медицинском центре организованы консультации врачей-токсикологов. О произошедшем проинформировано территориальное отделение Росздравнадзора, а также Министерство здравоохранения РФ. Главам администраций всех районов Петербурга, а также главным врачам учреждений здравоохранения направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария. В письме обращено внимание на необходимость четкого выполнения требований инструкции по медицинскому применению препарата.

Сейчас комитет по здравоохранению проверяет порядок закупки препарата и должностные инструкции сотрудников учреждения. По результатам будут представлены выводы о причинах случившего и лицах, допустивших нарушения.

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