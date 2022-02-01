 

Посол РФ исключила требование к Болгарии выйти из НАТО

01.02.2022, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Требование Москвы о необходимости НАТО вернуться к границам 1997 года не подразумевает выхода Болгарии из альянса, сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью телеканалу «Нова».

«Не стоит вопрос о том, чтобы страны, которые вступили в НАТО после 1997 года, вышли из НАТО. Речь идет о выводе военного контингента, баз и стратегического оружия размещенных на их территории с 1997 года. А о Болгарии в настоящее время речи не идет вообще, потому что у вас сейчас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений, хотя Румынии это в какой-то степени касается», – цитирует ТАСС Митрофанову.

По ее словам, речь идет о принципиальном отношении, о нахождении на территории определенного военного контингента, стратегического оружия и баз. 

«Ничего подобного в Болгарии нет. Хочу подчеркнуть, что ваше правительство очень правильно, с моей точки зрения, по этому вопросу не говорило излишне резко и не пыталось играть в эти игры. Это не игра Болгарии, она вообще вам не нужна», – уточнила дипломат.

Также она подчеркнула, что для Болгарии нет опасности возможных проблем с поставками газа из-за введения санкций в отношении России. 

«Россия всегда, даже в трудные времена была надежным внешнеторговым поставщиком. Если говорить о проблеме в целом, то необходимо вспомнить о «Северном потоке – 2», который постоянно пытаются остановить. Не запуская «Северный поток – 2», Европа наказывает себя. Для РФ эта ситуация кризисной не является, потому что наши потоки газа могут быть перенаправлены на восточное направление, где есть большие потребности», – отметила Митрофанова.

Накануне источники канала Sky News сообщили, что США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения РФ на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы. Среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, – Румыния, Болгария и Венгрия.

В Кремле призвали дождаться реакции президента РФ Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты необоснованно обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Между тем накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Избыточная смертность в Индии за время пандемии превысила 4 млн

14.10 / Глобальное потепление приведет к новым очень опасным эпидемиям

18.08 / В Крыму назвали Украину несостоявшимся государством

26.01 / Адвокат Улюкаева арестована по делу о мошенничестве

27.09 / В работе видеокарты GeForce RTX 3080 обнаружились неполадки

24.11 / Подруга и свидетель убийства Немцова Дурицкая: В вечер перед убийством Борис был очень тревожен, выглядывал в окно и говорил, что за ним следят

08.11 / В Красноярске прокуратура начала проверку после стрельбы в подростка в спортзале

01.09 / Экс-секретарь Криворожского горсовета Котляр, которого в “Слуге народа” назвали предателем, вышел из партии и сложил мандат

29.05 / Сына Байдена поймали на лжи о наркотиках

23.01 / В Санкт-Петербурге возбудили дело по факту нападения на сотрудников ДПС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика