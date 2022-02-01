Посол РФ исключила требование к Болгарии выйти из НАТО

Требование Москвы о необходимости НАТО вернуться к границам 1997 года не подразумевает выхода Болгарии из альянса, сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью телеканалу «Нова».

«Не стоит вопрос о том, чтобы страны, которые вступили в НАТО после 1997 года, вышли из НАТО. Речь идет о выводе военного контингента, баз и стратегического оружия размещенных на их территории с 1997 года. А о Болгарии в настоящее время речи не идет вообще, потому что у вас сейчас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений, хотя Румынии это в какой-то степени касается», – цитирует ТАСС Митрофанову.

По ее словам, речь идет о принципиальном отношении, о нахождении на территории определенного военного контингента, стратегического оружия и баз.

«Ничего подобного в Болгарии нет. Хочу подчеркнуть, что ваше правительство очень правильно, с моей точки зрения, по этому вопросу не говорило излишне резко и не пыталось играть в эти игры. Это не игра Болгарии, она вообще вам не нужна», – уточнила дипломат.

Также она подчеркнула, что для Болгарии нет опасности возможных проблем с поставками газа из-за введения санкций в отношении России.

«Россия всегда, даже в трудные времена была надежным внешнеторговым поставщиком. Если говорить о проблеме в целом, то необходимо вспомнить о «Северном потоке – 2», который постоянно пытаются остановить. Не запуская «Северный поток – 2», Европа наказывает себя. Для РФ эта ситуация кризисной не является, потому что наши потоки газа могут быть перенаправлены на восточное направление, где есть большие потребности», – отметила Митрофанова.

Накануне источники канала Sky News сообщили, что США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения РФ на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы. Среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, – Румыния, Болгария и Венгрия.

В Кремле призвали дождаться реакции президента РФ Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты необоснованно обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

Между тем накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.