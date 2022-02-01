 

Путин поздравил Магнитогорский металлургический комбинат с 90-летием

01.02.2022, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 90-летием предприятия: в телеграмме он упомянул вклад комбината в победу в Великой Отечественной войне и отметил его влияние на укрепление ключевых отраслей экономики России.

«Сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. Активно внедряя новейшее оборудование и технологии, привлекая инвестиции, ваше предприятие содействует обеспечению обороноспособности России, укреплению ключевых, стратегических отраслей экономики – энергетики, строительства, машиностроения», – цитирует поздравление президента ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент указал на богатую историю и традиции предприятия. «С первых лет своей работы благодаря выпуску качественной востребованной продукции коллектив «Магнитки» многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, снабжая оборонные производства броней для танков, внес весомый вклад в Великую Победу», – добавил Путин.

Днем основания Магнитогорского металлургического комбината – одного из крупнейших металлургических предприятий мира – считается 1 февраля 1932 года, когда в первой его домне был получен первый чугун. Тогда же были запущены четыре мартеновские печи. Строительство прошло в рекордно короткие сроки, при этом оно проводилось в тяжелых условиях. В августе 1934 года был введен в действие первый сортовой прокатный стан «500».

В годы Великой Отечественной комбинат освоил выпуск бронестали и прокатку броневого листа. В конце 1942 года вступила в строй домна №5, крупнейшая в СССР.

После войны комбинат продолжал развиваться, был освоен выпуск луженой жести, тончайшей холоднокатаной листовой стали и углеродистой ленты. К середине 70-х годовой объем производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / В NASA сняли ролик об изменении климата на Земле

29.09 / Трамп отказал Байдену в перерывах во время теледебатов

21.12 / Le Figaro – Европейские страны обрывают связи с Великобританией из страха перед новой мутацией коронавируса

24.06 / В Москве прошел парад по случаю 75-летия победы над Германией

23.12 / США собрались ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

28.05 / За оскорбление погибших летчиков в Белоруссии задержали 20 человек

02.10 / Обнаружена уникальная тройная звездная система

27.07 / Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

30.09 / Посол Азербайджана оценил позицию Армении по признанию Карабаха

28.01 / Tysol – Польше не следует вслепую поддерживать деструктивную деятельность Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика