Путин поздравил Магнитогорский металлургический комбинат с 90-летием

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 90-летием предприятия: в телеграмме он упомянул вклад комбината в победу в Великой Отечественной войне и отметил его влияние на укрепление ключевых отраслей экономики России.

«Сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. Активно внедряя новейшее оборудование и технологии, привлекая инвестиции, ваше предприятие содействует обеспечению обороноспособности России, укреплению ключевых, стратегических отраслей экономики – энергетики, строительства, машиностроения», – цитирует поздравление президента ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент указал на богатую историю и традиции предприятия. «С первых лет своей работы благодаря выпуску качественной востребованной продукции коллектив «Магнитки» многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, снабжая оборонные производства броней для танков, внес весомый вклад в Великую Победу», – добавил Путин.

Днем основания Магнитогорского металлургического комбината – одного из крупнейших металлургических предприятий мира – считается 1 февраля 1932 года, когда в первой его домне был получен первый чугун. Тогда же были запущены четыре мартеновские печи. Строительство прошло в рекордно короткие сроки, при этом оно проводилось в тяжелых условиях. В августе 1934 года был введен в действие первый сортовой прокатный стан «500».

В годы Великой Отечественной комбинат освоил выпуск бронестали и прокатку броневого листа. В конце 1942 года вступила в строй домна №5, крупнейшая в СССР.

После войны комбинат продолжал развиваться, был освоен выпуск луженой жести, тончайшей холоднокатаной листовой стали и углеродистой ленты. К середине 70-х годовой объем производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката.