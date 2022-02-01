Мнение: Председателя райсуда, выгнавшего меня из колонии по УДО, хотят отправить в тюрьму…

31 января 2011 года около десяти часов вечера меня выгнали из колонии на 20-градусный мороз.

Мне было отказано в просьбе переночевать в бараке и утром отправиться в Казань, мол, раз суд удовлетворил твое ходатайство об УДО, ты обязан покинуть колонию в день вынесения судебного решения…

Наверное, я и не вспомнил бы эту дату, но вчера поздно вечером прочитал, что глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин попросил согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение уголовных дел против шести судей. В том числе и против Ирека Набиева, которому инкриминируется восемь статей УК, среди которых мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), похищение человека в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК), вымогательство в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК), сбыт наркотиков (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК), превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) и т. д..

Ирек Набиев работал председателем Менделеевского рейного суда Татарстана в то время, когда рассматривалось и было удовлетворено мое ходатайство об УДО.

Надо будет посмотреть, в чем конкретно обвиняют судью Набиева. К слову, сын Набиева, экс-сотрудник прокуратуры уже осужден и сидит. Похоже, что какое-то мутное уголовное дело. Надо разбираться…

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