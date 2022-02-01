 

Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

01.02.2022, 13:08, Разное
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Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая покинула Россию много лет назад. После появления на свет дочери артистка переехала в Испанию, где живет до сих пор. Исполнительница приобрела поместье в городе Дения, где почти не было русскоговорящих людей, отдала наследницу в испанскую школу и занялась продажей домов.

Дочери певицы Ульяне исполнилось уже 17 лет, но ее знаменитая мать, судя по всему, и не думает возвращаться на родину. Ветлицкая планировала посетить родные края с большим туром в 2020 году, но ее планам помешала пандемия.

Алексей Панин

Пару лет назад Алексей Панин осуществил свою мечту – получил вид на жительство в Испании. С тех пор российская общественность то и дело наблюдает за приключениями актера на чужбине. К слову, там скандалист Панин успел обзавестись и квартирой, и машиной.

Об окончательном и бесповоротном переезде речи пока не идет. Алексей воспитывает 14-летнюю дочку Аню, которая получает образование в России. К тому же, здесь у него по-прежнему остается работа. Однако, стоит полагать, актер с удовольствием покинет родину с концами, как только у него будет такая возможность. Ведь, по словам Панина, он любит Россию, но только на расстоянии.

Виктория Боня

В отличие от многих других звезд, Викторию Боню к жизни за границей подтолкнула любовь. В Москве светская львица познакомилась с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом. Именно он увез звезду “Дома-2” в Монако, где они стали родителями и жили несколько лет.

В 2017 году Боня и Смерфит расстались, и знаменитость решила начать новую жизнь в Великобритании вместе с дочкой. Но Лондон оказался Виктории не по душе, и вскоре они с наследницей вернулись на прежнее место жительства.

Саша Зверева

Экс-солистка группы “Демо” осуществила свою мечту о жизни в Америке в 2015 году. Зверева перебралась в Штаты будучи беременной и с двумя детьми на руках. Поэтому прохлаждаться было некогда – пришлось сразу заняться делом. Чтобы обеспечить себя и отпрысков, исполнительница хита “Солнышко в руках” решила шить одежду для беременных и вести собственный мамский блог.

Судя по всему, Зверева не пожалела, что пошла за своей мечтой. Через несколько лет после переезда она вышла замуж за американского юриста и родила от него еще одного ребенка. Теперь семья живет в роскошном особняке в Лос-Анджелесе.

Лянка Грыу

Звезда сериала “Барвиха” перебралась за границу не так давно. Сначала Лянка Грыу отправилась в США по туристической визе, а потом получила вид на жительство в стране. Теперь российская актриса идет к тому, чтобы сделать успешную карьеру в Голливуде. Несмотря на то, что Лянка уже вовсю покоряет западных зрителей, работу в России знаменитость тоже не забрасывает.



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