 

В 2021 году СБУ открыла более 130 уголовных производств по статьям о госизмене, шпионаже и терроризме

01.02.2022, 13:06, Новости дня
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Более 60 человек были осуждены.

Также в 2021 году досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. 16 дипломатов отозвали досрочно, а одному сократили срок аккредитации. Как следует из обнародованной СБУ инфографики, персонами нон грата объявлены двое российских дипломатов-разведчиков.

“Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства. Более 20 агентов российских спецслужб задержаны при подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине”, – проинформировали в пресс-центре.

Инфографика: ssu.gov.ua
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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