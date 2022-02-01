В 2021 году СБУ открыла более 130 уголовных производств по статьям о госизмене, шпионаже и терроризме
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Более 60 человек были осуждены.
Также в 2021 году досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульских сношениях. 16 дипломатов отозвали досрочно, а одному сократили срок аккредитации. Как следует из обнародованной СБУ инфографики, персонами нон грата объявлены двое российских дипломатов-разведчиков.
“Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства. Более 20 агентов российских спецслужб задержаны при подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине”, – проинформировали в пресс-центре.
Инфографика: ssu.gov.ua
Контекст:
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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