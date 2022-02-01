 

“Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд грн”. Зеленский заявил о стабилизации экономики Украины

01.02.2022, 13:06, Новости дня
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Об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном заседании 7-й сессии Верховной Рады. Его выступление транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил граждан и представителей бизнеса, которые “были едиными” и не поддались “вирусу паники” на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину.

“Наша экономика стабилизируется, в финансовой системе все под контролем, поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд, гривна чувствует себя лучше, вчера укрепилась на 30 коп., постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу”, – сказал президент.

По словам Зеленского, почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика в отношении украинских облигаций – “финансовый мир оценивает будущее с оптимизмом”.

Также, по словам президента, на рекордном уровне остаются золотовалютные резервы.

“Это защищает от резких колебаний и укрепляет экономический иммунитет. Так же, как и сигналы о готовности финансовой поддержки Украины, которые мы слышим от наших партнеров и за которые я благодарю Евросоюз, США, Канаду и всех, кто вскоре будет готов объявить подобные решения”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина впервые в истории использует весь потенциал атомной энергетики – работают все атомные блоки АЭС, а запасы газа и угля в стране – достаточные.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/620023925952019/

Контекст:

Нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram 31 января о перевыполнении Государственной налоговой службой плана поступлений в январе на 4,4 млрд грн.

Днем ранее в Украине подключили последний, 15-й, атомный энергоблок энергетической системы страны, проинформировали в госкомпании “Энергоатом”.

По состоянию на 1 января 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, составляли $30,94 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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