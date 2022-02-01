Автомобиль может оказаться грязнее обычного туалета

Специалисты нашли в автомобилях большое количество фекальных бактерий. Водительское сидение может быть грязнее туалета.

Компания Scrap Car Comparison обратилась к ученым из Астонского университета для проведения эксперимента. В Школе биологических наук специалисты проанализировали образцы, два из которых были взяты в туалетах, а пять – из машин. Одно транспортное средство находилось в эксплуатации примерно два года.

Ученые получили неприятные результаты. В каждом автомобиле были найдены фекальные бактерии, а самая большая концентрация микроорганизмов находилась в багажниках (1425). Специалисты подчеркнули, что много людей транспортируют там продукты питания и личные вещи.

Представителей бактериальной флоры обнаружили также на водительском сидении (649). Возможно, узнав об этом, человек не будет есть упавшую на кресло еду. На переключателе передач оказалось 407 микроорганизмов, на заднем сидении – 323, а на приборной панели – 317.

При этом исследователи выяснили, что самое чистое место в машине – руль. Парадокс, ибо водители постоянно трогают его руками, а значит, на этом предмете должно быть много бактерий. Специалисты объясняют такие результаты повышенным использованием дезинфицирующих средств в период пандемии коронавируса.

Также эксперимент показал, что число микроорганизмов в авто зависит от его возраста. Это показывает, что транспортное средство может оказаться грязнее, чем обычный туалет. Владельцам машин нужно чаще проводить уборку, так как наличие фекальных бактерий может негативно отобразиться на здоровье водителя и пассажиров.

Источник: carsweek.ru